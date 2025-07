Matheus Cunha privilegiato di prendere la maglietta n 10 da Marcus Rashford dopo il Manchester United Move

L’arrivo di Matheus Cunha al Manchester United ha fatto subito parlare di sé, soprattutto per il suo gesto simbolico: scegliere la leggendaria maglietta numero 10, precedentemente indossata da Marcus Rashford, come segno di rispetto e ambizione. Un privilegio che testimonia la fiducia della dirigenza e il desiderio del brasiliano di lasciare il segno nella storia dei Red Devils. Ma cosa significa questa scelta per il suo futuro in campo?

2025-07-10 14:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Matheus Cunha ha descritto di essere stato dato la leggendaria maglietta numero 10 del Manchester United come un “privilegio” a seguito della sua mossa di grandi dimensioni all’Old Trafford. Il centrocampista brasiliano, che è entrato in United from Wolves il mese scorso con un accordo da £ 62,5 milioni, ha ricevuto la sua nuova maglietta dopo essersi collegato con la squadra per l’allenamento pre-stagione questa settimana. Ha strappato il numero iconico lontano da Marcus Rashford, che è anche tornato a Carrington, ma questa estate sembra destinata a allontanarsi da Manchester. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

