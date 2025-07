Napoli la decisione per Nunez | fissato un obiettivo preciso

Napoli non si arrende e punta deciso su Darwin Nunez, con un obiettivo chiaro: rafforzare l’attacco prima dell’inizio della stagione. La trattativa tra il club azzurro e il Liverpool è ancora viva, mentre la dirigenza lavora per portare a termine un colpo importante che potrebbe fare la differenza. Con gli occhi puntati sul mercato, il Napoli si prepara a svelare le prossime mosse: il futuro di Nunez potrebbe essere già scritto.

Il club azzurro ha deciso: ecco le prossime mosse per Nunez, i dettagli. La trattativa tra il Napoli e il Liverpool per Darwin Nunez non si è mai spenta del tutto. A meno di una settimana dalla partenza per il primo ritiro, a Dimaro, la dirigenza azzurra sta ancora provando a portare un onesto offensivo ad Antonio Conte. E nel tentativo di trovare un accordo per Lorenzo Lucca, il Napoli non molla la presa per Darwin Nunez, bomber del Liverpool e vero obiettivo della dirigenza partenopea. Napoli, Nunez o Lucca: la decisione del club. Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di radio Marte dove ha fatto il punto della situazione in merito alla trattativa tra Napoli e Liverpool.