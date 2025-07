Inutili Arbore e la fulminante risposta sul compleanno | come l' ho passato La stoccata

Renzo Arbore, icona della musica e dello spettacolo italiano, ha percorso un cammino straordinario, dal radiofonico al televisivo, portando la sua energia in tutto il mondo con i suoi gilet di seta e il talento inimitabile. Ora, una sorprendente cover dei Rolling Stones lo celebra come "Il re del pop". Ma come ha trascorso il suo ultimo compleanno? Scopriamolo insieme, tra aneddoti e passioni che hanno segnato la sua vita.

Dalla radio alla tv. Sempre in giro per il mondo. Perché Renzo Arbore, il maestro per antonomasia, ha macinato chilometri e chilometri con i suoi immancabili gilet (di seta) indossati dall'Orchestra italiana. Ora a lui viene dedicata una cover di Rolling Stones, che lo celebra come "Il re del pop". Il padre lo voleva dentista, ma lui - appassionato da sempre di musica - si è laureato in Giurisprudenza a Napoli dopo un'infanzia trascorsa a Foggia, martoriata dai bombardamenti del 1943. Lì, un giovanissimo Arbore ha scoperto il jazz, la musica americana, la radio. Lì ha fatto scuola alla Taverna del Gufo, storico locali che ancora oggi è molto attivo nella parte vecchia della città. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Inutili". Arbore e la fulminante risposta sul compleanno: come l'ho passato. La stoccata