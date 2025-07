Presentata la ventiseiesima edizione di pordenonelegge

La magia di Pordenonelegge torna a incantare con la sua ventiseiesima edizione, un evento imperdibile che unisce letteratura, libertà e dialogo. Dal 17 al 21 settembre, la città friulana si trasformerà in un crocevia di culture con 650 voci internazionali, oltre 350 incontri e più di 50 location. Questa edizione sarà il ponte tra le Capitali della Cultura GO! 2025 e 2027, con l’Europa come scenografia speciale: preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile.

È stata presentata la ventiseiesima edizione di pordenonelegge, festa del libro e della libertà, che si terrà come sempre nella città friulana dal 17 al 21 settembre. 650 voci internazionali del pensiero del nostro tempo, 350 eventi, oltre 50 sedi d'incontro. L'edizione sarà una sorta di ponte fra la capitale europea della Cultura GO! 2025 e il 2027 di Pordenone, capitale italiana della Cultura. L'Europa sarà anche scenografia speciale della città, un'Arena Europa accoglierà gli incontri sulle rive del fiume Noncello, il congedo del festival sulle note dell'Inno alla Gioia, domenica 21 settembre.

Presentata oggi a Bruxelles la 26^ edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà. Ecco qualche anteprima sugli ospiti di quest'anno! https://pordenonelegge.it/notizie/l-europa-in-dialogo-a-pordenonelegge-2025… #pnlegge2025 Vai su X

Fondazione e ISIA Roma Design Pordenone per 2025; Pordenonelegge 2025, la festa del libro e della libertà parte dall’Europarlamento; PORDENONELEGGE AL PARLAMENTO EUROPEO: presentato oggi con la Presidente METSOLA il progetto dei Dialoghi europei.

