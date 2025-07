Dog party | al parco d' arte Pazzagli apericena a 6 zampe e cinema all' aperto

per condividere momenti unici con il proprio amico a quattro zampe, in un'atmosfera magica e rilassante. Preparatevi a vivere serate indimenticabili tra buon cibo, musica, cinema all’aperto e tanta allegria, il tutto nel suggestivo Parco d’Arte Pazzagli. Non lasciatevelo sfuggire: il Dog Party è l’evento che trasformerà le vostre serate in ricordi preziosi da condividere con chi amate di più.

Hai mai sognato un aperitivo speciale con il tuo cane, immerso nel verde, tra cibo delizioso, spunti di riflessione e un indimenticabile film sotto le stelle? Arriva il Dog party: apericena a 6 zampe e Cinema, un imperdibile ciclo di sei serate dedicate a tutti gli amanti dei cani. Un'occasione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dog party: al parco d'arte Pazzagli apericena a 6 zampe e cinema all'aperto.

