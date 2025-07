Ue Dombrovskis | sui dazi Usa lavoriamo a nuova scadenza primo agosto

Il commissario Ue Dombrovskis sottolinea l’impegno costante dell’Europa nel risolvere le tensioni sui dazi con gli Stati Uniti. Dopo il superamento della prima scadenza del 9 luglio, si lavora intensamente per una nuova data fissata al primo agosto, con l’obiettivo di raggiungere un accordo rapido e sostenibile. La diplomazia continua a giocare un ruolo cruciale nel mantenere aperto il dialogo tra le due potenze economiche.

Roma, 10 lug. (askanews) - "Continuiamo con i nostri impegni intensivi con gli Stati Uniti, con i nostri colloqui, per trovare soluzioni ed evitare un'escalation e delle tensioni riguardanti i dazi con gli Stati Uniti. Quindi, la prima scadenza era il 9 luglio ed è stata superata, adesso stiamo lavorando ad una nuova scadenza per il primo agosto, ma ovviamente stiamo cercando di arrivare ad un accordo il più rapidamente possibile". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, ospite a Start su Sky TG24.

