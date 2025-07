Dal salvataggio delle auto diesel Euro 5 al censimento degli autovelox | cosa cambia con il decreto infrastrutture

Dal rinvio dello stop alle auto diesel Euro 5 al censimento degli autovelox, passando per l'estensione della stagione balneare e le nuove norme sugli appalti del ponte sullo Stretto di Messina, il decreto Infrastrutture segna un punto di svolta per il nostro Paese. Un provvedimento che mira a bilanciare sviluppo, tutela ambientale e innovazione, aprendo nuove sfide e opportunitĂ . Ma cosa cambia davvero in concreto? Scopriamolo insieme.

