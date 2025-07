Truffatore americano arrestato a Fontanarossa | era ricercato in Spagna

Una notizia che scuote le cronache italiane: un truffatore americano, ricercato per reati finanziari e frode in Spagna, è stato catturato all'aeroporto di Fontanarossa. La sua fuga si è conclusa grazie a un tempestivo intervento delle forze dell’ordine italiane, che hanno eseguito un mandato europeo di arresto. Un esempio di collaborazione internazionale che dimostra come la giustizia non conosca confini, assicurando che i criminali vengano perseguiti ovunque si nascondano.

La polizia ha arrestato un cittadino statunitense di 53 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo era ricercato dalla Spagna, dallo scorso aprile, in quanto ritenuto responsabile di vari reati finanziari e, in particolare, di truffa, frode, riciclaggio, appartenenza e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ricercato - spagna - truffatore - americano

Matteo Politi, chi è il falso chirurgo (con la terza media) ricercato in tutto il mondo? Sui social: «Vergogna.

Cyber truffatore arrestato a Malpensa: era ricercato dall'Fbi - MSN - australiano ricercato in tutto il mondo da oltre tre anni per reati di frode telematica e riciclaggio è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Malpensa. Da msn.com

Arrestato a Milano truffatore da 100 milioni ricercato in ... - RaiNews - Arrestato a Milano truffatore da 100 milioni ricercato in tutto il mondo Craig Auringer, 52 anni, era a passeggio in via Manzoni. Si legge su rainews.it