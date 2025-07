Inseguimento da film | non rispetta l' alt della Locale prende le vie in contromano e si scontra con un' auto in sosta

inseguimento da film, ignorando l'alt e mettendo a rischio la sicurezza di tutti. La corsa sfrenata lo ha portato a imboccare contromano alcune vie, culminando in un incidente quando si è scontrato con un'auto in sosta. Un episodio che dimostra quanto sia importante il rispetto delle regole e la professionalità delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Ieri pomeriggio, mercoledì 9 luglio, durante un normale posto di controllo della polizia locale in via Chiesa Rossa a Milano, un uomo a bordo di un'Audi A3 non si è fermato all'alt degli agenti e ha premuto sull'acceleratore per sfuggire al blocco. Il fuggitivo ha percorso tratti di strada in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: locale - inseguimento - film - rispetta

Auto in fuga, inseguimento da Rho ad Arese, poi scontro con la Polizia locale: uomo fermato - Un'auto in fuga ha innescato un inseguimento mozzafiato da Rho ad Arese, culminato in uno scontro con la Polizia locale.

Chiede un risarcimento di 120mila euro e ha chiamato in causa anche il ministero dell’Interno, come responsabile civile, per il ferimento subito dopo l’inseguimento da film terminato a Posatora e iniziato perché non si era fermato all’alt dei carabinieri che stav Vai su Facebook

Inseguimento da film: non rispetta l'alt della Locale, prende le vie in contromano e si scontra con un'auto in sosta; Inseguimento da Film a Roma, panico in pieno giorno; La folle corsa contromano di un motociclista che nasconde la targa per sfuggire all'autovelox.

Scappa dalla Polizia Locale e sbatte contro un furgone - MSN - Tuscolano di Roma si è trasformata in una scena da film d’azione quando un controllo stradale si è trasformato in un pericoloso inseguimento ... Secondo msn.com

Vicenza, deridono la polizia locale sui social: il sindaco li denuncia ... - Deridono sui social una pattuglia della polizia locale, uscita di strada mentre stava inseguendo una vettura, postando e commentando un video, e il sindaco li denuncia per diffamazione. Come scrive repubblica.it