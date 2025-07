Il prezzo pagato dalle donne ucraine per 3 anni di guerra tra stupri depressione e povertà

Il costo umano della guerra in Ucraina è drammaticamente alto, soprattutto per le donne, che hanno sopportato stupri, depressione e povertà per oltre tre anni. Dal 2022, più di 4.300 donne sono state uccise e 11.000 ferite, con un aumento del 36% della violenza di genere. Una realtà sconvolgente che ci invita a riflettere sull'impatto di questo conflitto sulla vita femminile e sulla società intera.

Un'indagine svela come l'estate, con le scuole chiuse per tre mesi, si trasformi in un periodo di stress estremo per oltre il 30% dei genitori italiani. E le donne pagano il prezzo più alto - un’indagine dettagliata, rivelando come l’estate, spesso dipinta come un’epoca di relax e svago, si trasformi in un vero e proprio periodo di stress estremo per oltre il 30% dei genitori italiani, con le donne che pagano il prezzo più alto.

Ucraina: le donne siano protagoniste della ricostruzione; Kiev, almeno 10 morti e 33 feriti negli attacchi russi. Bombe russe anche su Kramatorsk - UE Kallas : Pacchetto sanzioni entro settimana, price cap petrolio su tavolo; Ucraina, parlano le vedove dei soldati: No alla tregua a ogni costo.

Ucraina: il lavoro invisibile delle donne, che pagano il prezzo più alto del conflitto - Nel conflitto ucraino, come in qualunque altro, sono gli uomini a combattere, e sempre loro hanno dato inizio al conflitto e sono seduti oggi nelle stanze della diplomazia e dei negoziati. Lo riporta informazione.it