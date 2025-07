Allevamenti galline in Lombardia | interrogazione PD dopo inchiesta Food for Profit

L’interrogazione della deputata Pd Eleonora Evi mette sotto i riflettori le condizioni degli allevamenti di galline in Lombardia dopo l’indagine di Food for Profit. Richiesta di controlli più severi e stop ai finanziamenti per chi viola le norme sul benessere animale e la biosicurezza sono al centro della sua proposta, con l’obiettivo di tutelare animali e cittadini. La sua iniziativa rappresenta un passo importante verso un’agricoltura più etica e sostenibile, perché il rispetto delle norme deve essere alla base di ogni attività produttiva.

La deputata del Pd Eleonora Evi ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Agricoltura e della Salute dopo l’inchiesta di Food for Profit sulle condizioni di due allevamenti intensivi di galline in Lombardia. Lo ha dichiarato tramite il suo profilo Instragam, spiegando che oltre ai maggiori controlli la sua interrogazione richiede lo stop ai finanziamenti per chi viola le norme su benessere animale e biosicurezza. Pubblicata a inizio Luglio, la videoinchiesta di Giulia Innocenzi mostrava alcuni video ricevuti da una fonte anonima. Nelle immagini le condizioni terribili di decine di migliaia di galline ovaiole, tra feci, scarafaggi e carcasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allevamenti galline in Lombardia: interrogazione PD dopo inchiesta Food for Profit

In questa notizia si parla di: interrogazione - allevamenti - galline - lombardia

Ho presentato un’interrogazione, l’ennesima, ai Ministri dell’Agricoltura e della Salute dopo l’inchiesta di @foodforprofit_ , realizzata da @giuliainnocenzi , che mostra condizioni inaccettabili in due allevamenti intensivi di galline in #Lombardia. Vai su X

