Eugenio Grimaldi compagno di Chillemi | Nel 2017 mi fu diagnosticato un linfoma di non-Hodgkin un cancro all' ultimo stadio a sangue e ossa sono guarito

Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi, ha affrontato con coraggio e determinazione uno dei momenti più difficili della sua vita: nel 2017 gli fu diagnosticato un linfoma di non Hodgkin in fase avanzata, coinvolgendo sangue e ossa. Dopo una battaglia durissima, oggi esulta per la vittoria contro il cancro, commentando: "La vita dà e la vita toglie. Questa volta mi sta dando molto." La sua storia è un potente esempio di speranza e resilienza.

