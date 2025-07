Brick su Netflix come finisce | spiegazione finale e sequel

Da Netflix arriva "Brick", un thriller paranormale che tiene col fiato sospeso. La suspense cresce mentre Tim e Olivia scoprono che il loro condominio è stato circondato da un muro di mattoni, intrappolandoli in un mondo che sfida le leggi della realtà. Ma come si conclude questa inquietante avventura e ci sarà un sequel? Scopriamolo insieme, perché la verità dietro il muro potrebbe cambiare tutto ciò che pensavamo di sapere.

Dal 10 luglio 2025 è disponibile su Netflix Brick. Si tratta di un film thriller paranormale e di fantascienza, diretto da Philip Koch. La trama segue la storia della coppia composta da Tim e Olivia, che è in crisi. I due si svegliano una mattina nella loro casa e tutto sembra normale. Ma ecco che si rendono conto che il condominio è stato circondato, nella notte, un muro di mattoni. In questo modo, l’intero edificio è intrappolato e chi si trova al suo interno non ha possibilità di uscita. Tim e Olivia si ritrovano a dover collaborare con gli altri abitanti del condominio per fuggire dall’inferno e per scoprire chi ha fatto costruire quel muro impenetrabile. 🔗 Leggi su Latuafonte.com