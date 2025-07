Opere esposte alla Heni Gallery a Londra metà del ricavato in beneficenza Ma per molti critici il talento nella pittura è un' altra cosa

una sorprendentescoperta delle sue doti artistiche, che dimostrano come la creatività non abbia confini. L’esposizione, con opere vendute per beneficenza, invita gli spettatori a scoprire un Ed Sheeran inedito, pronto a conquistare anche il mondo dell’arte con la stessa passione. Un esempio di come talento e passione possano esprimersi in molteplici forme, superando ogni aspettativa.

N on si può certo dire che Ed Sheeran ami la monotonia. Dopo aver dominato le classifiche globali e riempito stadi con le sue ballate pop, l'artista britannico ha deciso di cambiare tela, letteralmente. In un momento di pausa tra un tour e l'altro, Sheeran ha imbracciato i pennelli e dato vita a una serie di opere astratte ispirate al cosmo e, più chiaramente, a Jackson Pollock. I risultati? Una nuova mostra alla Heni Gallery di Londra e opinioni contrastanti: entusiasmo da parte dei fan, perplessità dalla critica. Ed Sheeran, tra musica, amore e cinema. guarda le foto Ed Sheeran, una passione per l'arte nata in famiglia.

