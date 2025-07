‘Ndrangheta e Clan del Golfo per far arrivare la cocaina in Calabria | 21 arresti

Un duro colpo alle cosche calabresi: 21 arresti tra cui 17 già in manette e 4 ricercati internazionalmente, nell’ambito dell’operazione “Pratì”. La rete, orchestrata dalla ndrangheta e dal clan del Golfo, gestiva un traffico di cocaina e altre attività illecite nella Locride. Un’inchiesta che smaschera un sistema criminale globale, dimostrando ancora una volta come la lotta alla mafia sia una priorità imprescindibile per la legalità.

Diciassette persone arrestate, quattro al momento sono ricercate in campo internazionale. È il risultato dell’ operazione “Pratì” nata da un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria su un traffico internazionale di droga gestito dalle cosche della Locride. Ma anche coltivazione di piantagioni di canapa indiana, lavorazione e commercializzazione di marijuana e detenzione illegale di armi comuni da sparo. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip su richiesta del procuratore Giuseppe Lombardo che, oggi, ha tenuto una conferenza stampa in questura per fornire alcuni elementi sull’indagine condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta e Clan del Golfo per far arrivare la cocaina in Calabria: 21 arresti

