Viola le prescrizioni e minaccia l’ex moglie | arrestato

Fatto grave e preoccupante: un uomo è stato arrestato per aver violato le prescrizioni e minacciato l'ex moglie. La vicenda, avvenuta nel pomeriggio di ieri a Empoli, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di revoca della pena sostitutiva, trasformandola in detenzione in carcere. Un intervento deciso per proteggere le vittime e garantire il rispetto delle leggi, sottolineando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica.

Nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 10 luglio, gli agenti del commissariato di polizia di Empoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di revoca della pena sostitutiva con riconversione nella pena principale emessa dalla autorità giudiziaria. È accaduto nei confronti di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

