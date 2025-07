Mauro Coruzzi operato al cuore | le ultime notizie su Platinette

Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette, si trova attualmente in ospedale per un intervento di prevenzione cardiaca, un passaggio fondamentale nel suo percorso di recupero dopo aver affrontato due ictus. La sua vicenda ha suscitato grande attenzione, sottolineando l'importanza della prevenzione e della cura tempestiva. Con il supporto medico, Mauro si impegna a rafforzare la propria salute, sperando di tornare presto in piena forma...

interventi cardiaci e prevenzione: lo stato di salute di Mauro Coruzzi. Il noto personaggio pubblico Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette, si trova attualmente in ospedale per un intervento di prevenzione cardiaca. Questa procedura rappresenta una fase importante nel suo percorso di recupero e tutela della salute, dopo aver subito due ictus negli ultimi anni. La gestione medica mira a ridurre il rischio di futuri eventi cerebrovascolari, garantendo così una maggiore qualità di vita. dettagli sull'intervento e le motivazioni. L'operazione eseguita su Coruzzi ha avuto come scopo principale la chiusura dell' auricola atriale sinistra, una cavità del cuore che può sviluppare coaguli di sangue nei soggetti affetti da fibrillazione atriale.

