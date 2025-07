Caccia multiruolo FCAS nuove tensioni tra Francia e Germania Cosa c’è in ballo

Le tensioni tra Francia e Germania sul progetto FCAS, il caccia multiruolo di nuova generazione, si infiammano nuovamente. La Francia chiede una quota maggiore di lavoro e componenti nazionali, mettendo a rischio la collaborazione europea. È una battaglia di interessi e strategie che potrebbe influenzare il futuro dell'industria aeronautica continentale. Ma cosa c’è realmente in gioco e come si evolverà questa intricata disputa?

Roma, 10 luglio 2025 – Le tensioni sul progetto del prossimo caccia multiruolo franco-tedesco-spagnolo FCAS  sono riesplose per l'ennesima volta questa settimana in quanto la Francia avrebbe chiesto una quota maggiore di lavoro e di componenti prodotte dalla sue industrie nazionali rispetto a quanto stabilito finora, suscitando preoccupazione tra le aziende tedesche coinvolte nel programma. Il caccia di nuova generazione è in fase di sviluppo da anni, ma il progetto è stato continuamente sottoposto a tensioni a causa delle divergenze tra le imprese aerospaziali leader del programma, Dassault per la Francia e Airbus per la Germania.