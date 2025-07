Evaso da Bologna su un furgone rubato arrestato a Genova

Un inseguimento mozzafiato ha portato all’arresto di un uomo di 29 anni, originario della Tunisia, evaso dagli arresti domiciliari e trovato a bordo di un furgone rubato a Genova. La sua fuga, partita da Bologna, si è conclusa con la cattura degli agenti durante un intervento tempestivo. Questi eventi drammatici evidenziano ancora una volta l’importanza della vigilanza e dell’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza di tutti.

Un uomo di 29 anni, di origine tunisina, è stato arrestato dalla polizia di Genova. Fermato su un furgone rubato, l'uomo è risultato evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando a Bologna. I fatti sono accaduti attorno alle ore 13 di.

In questa notizia si parla di: evaso - bologna - furgone - rubato

