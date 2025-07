Vlahovic Juve c’è anche il Napoli sull’attaccante ma il Milan è più avanti | i bianconeri stanno per chiudere un nuovo colpo!

Il calciomercato Juventus si infiamma: Vlahovic, desiderato anche dal Napoli, resta al centro di intense trattative. Mentre il Milan si mostra già avanti nella corsa, i bianconeri sono pronti a chiudere un nuovo colpo per rafforzare l’attacco. La sfida tra grandi club si fa sempre più accesa, e l’ultima mossa potrebbe riscrivere gli equilibri della Serie A. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli e le strategie dei protagonisti.

Vlahovic Juve, c’è anche il Napoli sull’attaccante ma il Milan: i dettagli sulle prossime mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juventus è sempre in movimento e il reparto offensivo sembra essere uno dei temi principali in questa fase. Come riferito da Paolo Paganini su X, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha incontrato ieri l’entourage di Dusan Vlahovic. Questo incontro si inserisce in una situazione complessa, in cui il Napoli è alla ricerca di rinforzi per l’attacco. Con la partenza di Retegui, l’affare per il giovane Lucca è diventato piĂą competitivo, con l’Atalanta che è molto interessata al calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, c’è anche il Napoli sull’attaccante ma il Milan è piĂą avanti: i bianconeri stanno per chiudere un nuovo colpo!

