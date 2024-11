Gilmour o Lobotka, chi gioca titolare in Inter-Napoli

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Antonio Conte fa luce sulle condizioni di Stanislavin vista di: ecco chi giocheràa centrocampoStanislavè rimasto vittima di un infortunio muscolare durante gli impegni con la nazionale slovacca nella sosta di ottobre. Sembrava dovesse restare fuori poco tempo, ma ha saltato un mese di partite, lasciando spazio al compagno Billy.Conte è rimasto particolarmente contento delle prestazioni dello scozzese, che ha dovuto ereditare un ruolo non facile, in un momento in cuistava facendo girare alla perfezione il. “Penso cheabbia fatto bene in queste gare”, ha commentato il mister in conferenza stampa. Ma per, il regista slovacco sarà regolarmente convocato: ecco come sta., come staA due giorni dal big match, che per molti rappresenta la sfida Scudetto, Antonio Conte commenta le condizioni di Stanislav, out per infortunio da un mese.