Fermo, boss della droga finisce in manette

, 8 novembre 2024 – Si erano appostati da alcuni giorni per notificargli una misura preventiva di sorveglianza speciale, emessa dal giudice di sorveglianza del tribunale di Ancona in quanto ritenuto socialmente pericoloso, ma lui ha fatto di tutto per eludere i poliziotti, finché ieri mattina, non ha potuto evitare che lo rintracciassero nell’abitazionesorella. Al momento dell’esecuzione del provvedimento, però, ha cercato di scappare e poi, vistosi le vie di fuga sbarrate, ha aggredito gli uominiquestura e si è barricato in casa dando vita ad un lancio di oggetti contro gli agenti. Alla fine si è arreso ed è stato arrestato. Inè finito Mehdi Matlouti, un tunisino di 25 anni considerato il personaggio di spicco di una dei clan di nordafricani che dettano legge lungo la costa.