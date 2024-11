Gaeta.it - Egitto dichiarato sicuro: dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Facebook WhatsAppTwitter La sicurezza inè stata recentemente confermata daitaliano, in un incontro con i giornalisti a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza a Ancona. Il Governo, attraverso un decreto legge, ha etichettato il Paese nordafricano come, una valutazione che rientra in un contesto più ampio di gestione della migratoria e della cooperazione internazionale.La sicurezza dell’: la posizione del Governo italianoIl Governo italiano, tramite il suo decreto, ha incluso l’nell’elenco dei Paesi ritenuti sicuri per quanto riguarda le migrazioni, una classificazione che riflette un’analisi complessiva della situazione politica e sociale nel Paese. Questo passaggio si colloca nell’ambito delle strategie dell’Italia per garantire una gestione più sostenibile dei flussi migratori.