Metropolitanmagazine.it - Donald Trump ha nominato Susie Wiles capo dello staff alla Casa Bianca

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

ha, responsabile della campagna elettorale,, la carica non elettiva più importante. Nel suo discorso della vittoria,ha affermato che Susie“mi ha appena aiutato a raggiungere una delle più grandi vittorie politiche nella storia americana” e che “è tenace, intelligente, innovativa ed è universalmente ammirata e rispettata”.“Susiemi ha appena aiutato a raggiungere una delle più grandi vittorie politiche nella storia americana, ed è stata parte integrante delle mie campagne di successo del 2016 e del 2020”, ha detto.Per la natura del suo stesso ruolo la 67enne che Politico ad aprile definiva “la più temuta e la meno nota stratega politica d’America”, è rimasta in questi mesi una sorta di architetta invisibile della campagna del repubblicano, evitando il più possibile le dichiarazioni ‘on the record’.