Gqitalia.it - Come la serie sugli 883 mi ha aiutato a capire Mauro Repetto

Leggi l'articolo completo su Gqitalia.it

Quanto e perché mi sia piaciuta la883, anche superando la dimensione del racconto della scalata al successo di uno storico duo pop della provincia, l'ho già spiegato. Cosìmi sono già dilungata su quanto unacosì, poteva portarla a casa solo un team che comprendesse Sydney Sibilia, Alice Filippi e Francesco Ebbasta, capaci con i loro progetti di riportarci spesso nel passato, nel momento del passaggio tra analogico a digitale senza intenti nostalgico-didascalici, ma risollevando ricordi e con essi il “piacere di (certe) piccole cose” che ci siamo persi per strada. Quasi col gusto con cui si va nei mercatini del modernariato e antiquariato, dove gli oggetti hanno valore per la loro storia “personale”, a volte capace di farsi una madeleine di Proust per chi li guarda e poi se li vuole portare a casa.