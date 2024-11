Davidemaggio.it - Cesare Bocci conduce Magistrati

Rai3 racconta i ‘‘. Da domenica 10 novembre, in seconda serata dopo Report, il nuovo programma cerca di approfondire i caratteri di una professione tra le più prestigiose e ambite, ma al tempo stesso difficile e di grande responsabilità. Il magistrato non visto come un eroe, ma come un uomo, che da un lato è come tutti noi, ma dall’altro è investito di una funzione delicatissima, perché è custode della legalità e della giustizia, spesso arbitro della nostra libertà e in alcune circostanze chiamato persino al sacrificio della vita. Alla conduzione.Ogni puntata – in totale sono 6 – partirà dall’analisi di un caso noto di cronaca giudiziaria, attraverso immagini e documenti, sempre con lo scopo di offrire al telespettatore un ritratto completo della vita e del lavoro dei