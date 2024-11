Gaeta.it - Cambiamenti meteo settimana prossima: arriva il freddo e fenomeni meteorologici intensi

Facebook WhatsAppTwitter Le previsionirologiche per novembre 2024 annunciano un cambiamento radicale. Dopo un lungo periodo di temperature elevate, un’imminente irruzione di aria polare sta per colpire il bacino del Mediterraneo. Questa perturbazione porterà a un abbassamento significativo delle temperature e a un’intensa fase di maltempo, con la possibilità di precipitazioni nevose anche a basse altitudini. Gli esperti ci preparano ad affrontare un brusco cambiamento climatico nei prossimi giorni.L’irruzione polare e il calo delle temperatureA partire da lunedì 11 novembre, si prevede l’arrivo di una vasta area di bassa pressione che spingerà aria polare dall’Europa settentrionale, in particolare tra Norvegia e Svezia, verso il Mediterraneo. Questo spostamento porterà a un abbassamento delle temperature e genererà correnti d’aria instabili.