Lanazione.it - Calciatore quindicenne squalificato quattro anni: ha preso a pugni l’arbitro sul petto

Prato, 8 novembre 2024 – Pesante squalifica nel calcio giovanile fiorentino. Il giocatore dello Scandicci, categoria Giovanissimi regionali Elite Under 15, è stato fermato dal giudice sportivo fino al 7 novembre 2028. La partita è Coiano S.Lucia Prato-Scandicci 1908 (terminata 1-0), valida per la settima giornata di andata del campionato Under 15 Giovanissimi Regionali. Una squalifica molto lunga dovuta a queste motivazioni riportate dal Comunicato ufficiale del Comitato Toscana Figc-Lnd: “A seguito di un provvedimento arbitrale il giocatore si avvicinava al direttore di gara offendendolo più volte e inoltre lo spingeva fortemente alcon le mani chiuse a pugno. Questo comportamento procurava alun forte dolore al, facendolo indietreggiare di circa un metro e mezzo.