.com - Basket B nazionale / Jesi piange due volte: sulle tavole da gioco e sulla scrivania del Giudice Sportivo

Leggi l'articolo completo su .com

Mano pesante delle Giustizia Sportiva dopo la gara contro Ruvo di Puglia: 586€ di multa, 1 giornata di squalifica del Palatriccoli, 21 giorni di inibizione ad Altero Lardinelli (amministratore unico), 8 novembre 2024 – Come spesso accade, dopo il danno (arbitraggio tutto da censurare) è arrivata la beffa che ha punito la reazione di tutto il Palatriccoli ad una condotta di gara, squadra avversaria al limite dei doveri della sportività e condotta arbitrale davvero incomprensibile per il metro adottato, che poco ha a che fare con una competizione sportiva.La reazione, non giustificabile, ma si fa fatica a sostenere incomprensibile! Le immagini, per chi avrà modo di rivederle, parlano chiaro ma a bocce ferme a pagare è laAcademy.Non solo e non tanto per il risultato maturatoda(rileggi qui.