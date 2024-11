Tvzap.it - Auto infilzata dal guard rail: la conducente intrappolata tra le lamiere

Terribile incidente a Sassari, un’mobile che viaggiava sulla SS 131 ha impattato con ilrimanendo “”. Il sinistro ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre ladal veicolo rimasto gravemente danneggiato.(.)Leggi anche: Gravemente ustionata mentre prepara la cena, docente di Belluno muore in ospedaleLeggi anche: Esonda il torrente in Italia, scattano i soccorsi: supermercato viene travolto dall’acqua (VIDEO)Incidente a Sassari, lo schianto contro ilNel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, un grave incidente si è verificato lungo la SS 131 in direzione Sassari. Il sinistro è avventuro al km 188 in prossimità di Siligo, dove un’è finita contro ila bordo strada. L’impatto, riporta The Social Post, è avvenuto intorno alle ore 13 sebbene non ci siano ancora elementi chiari per capire cosa lo abbia provocato.