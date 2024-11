Tvzap.it - Angelina Mango, il ritorno sui social dopo l’annuncio sui problemi di salute

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

Personaggi TV., ilsuisuidigiorni di silenzio, la cantante 23enne vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è tornata ad esprimersi suiper la gioia dei fan. Il nuovo post pubblicato, che racchiude in diversi scatti come abbia passato queste ultime settimane, è apparso ai tanti followers come un segnale di un imminenteaveva infatti recentemente annunciato di dover interrompere il proprio tour per alcuni seridi. Ecco come sta ora. (.)Leggi anche:, tour annullato:le allusioni ecco la veritàLeggi anche:, fan preoccupati: il video impressiona tutticostretta a fermarsi perdiNon è stato un periodo semplice per la giovanissima e talentuosa