Puntomagazine.it - ‘Voci di pancia’, Campagna per rompere silenzio su colite ulcerosa

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

Informazione e sensibilizzazione per combattere imbarazzo e vergognaCi sono malattie che non si conoscono non perché manchino elementi per indicarle, ma perché i pazienti preferiscono nascondersi a causa dell’imbarazzo. Larientra in questo gruppo di patologie insidiose. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica intestinale che colpisce 150mila persone solo in Italia, con una media di circa 4mila nuove diagnosi ogni anno.Oltre al fastidio prettamente fisico, causato dall’urgenza di correre in bagno addirittura decine di volte al giorno, ciò che inibisce i pazienti è il senso di vergogna, accompagnato dalle conseguenti difficoltà nell’esprimere in famiglia e non solo quali sono le esigenze che derivano dalla malattia.Dalla necessità di dare una soluzione a questo tipo di problematiche nasce “Voci di pancia”, la nuovadi sensibilizzazione che Lilly ha lanciato da Milano con il patrocinio di AMICI Italia, IG-IBD ed EFCCA.