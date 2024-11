Sport.quotidiano.net - Verso Inter-Napoli, Conte pensa al ritorno del 3-5-2

, 7 novembre 2024 - Può una singola sconfitta, tra l'altro arrivata dopo una striscia di risultati positivi lunga quasi 3 mesi e contro un'Atalanta lanciatissima anche in Champions League, far vacillare le convinzioni tattiche di colei che è ancora la capolista del campionato? Sì e no. Sì, perché Antonio, in vista del big match di domenica sera in casa dell', stando a diversi accorgimenti che, se realmente attuati in blocco, avrebbero il sapore quasi della rivoluzione. No, perché lo stesso tecnico salentino, già a partire dall'estate aveva preannunciato per il suola cucitura di diverse vesti, più o meno eleganti o più o meno da lavoro, proprio con l'obiettivo di essere pronto per qualsiasi occasione: dagli eventi di gala a quelli decisamente più informali ma, non per questo, meno importanti.