Thesocialpost.it - Un giorno da pecora, Meloni risponde a Osnato: “Sono senza diritti”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Scena curiosa a Unda, il programma di Rai Radio1 dove un messaggio della premier Giorgiaaccende la polemica. Tutto inizia quando il deputato di Fratelli d’Italia Marco, ospite della trasmissione e presidente della commissione Bilancio, decide di inviare un messaggio alla premier, su invito dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. La domanda è semplice: come sta, influenzata da giorni?Leggi anche: Francesco Guccini contro Giorgia: “Vasco Rossi ha ragione, il suo è un regime”“Non ho, ma lavoro”Poco dopo arriva la risposta della presidente del Consiglio, chelegge in diretta: “Male in verità, ma non avendo particolarisindacalia Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro.” La frase suscita subito reazioni: molti ascoltatori e commentatori interpretano il messaggio come una battuta poco rispettosa verso milioni di lavoratori che lottano ogniper mantenere i propri