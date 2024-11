Ilgiorno.it - Trekking urbano negli spazi verdi. Così si scoprono le aree boschive

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Pianificare le città aumentando sino al 30% la presenza di foreste urbane e, ma anche integrare foreste urbane con progetti di orticultura comunitaria e favorire l’accesso equo. Sono alcuni dei punti contenuti nell’appello rivolto a sindaci e amministratori da Cammina Foreste Urbane 2024, iniziativa regionale promossa da Ersaf con Legambiente Lombardia e col sostegno di Arnaf, Cai, Lipu, Feder Parchi, per far conoscere lee perirubane ed il ruolo centrale nella salute dei cittadini e per la qualità della vita urbana. Quest’anno a Brescia il 9 novembre si terrà la passeggiata di, lungo 7,7 km, che darà l’occasione di vedere i risultati delle piantumazioni di 20 anni fa e scoprire quelle attuali. "Il punto di partenza sarà dalla stazione della metropolitana Poliambulanza e l’arrivo alla stazione della metropolitana Sant’Eufemia-Buffalora – spiega l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi – che è anche un modo di incentivare la mobilità sostenibile in questa giornata, col biglietto unico".