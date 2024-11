Lapresse.it - Torino accoglie i campioni delle ATP Finals: sfilata e autografi in piazza Carlo Alberto

Sotto le luci del videomapping sulla Biblioteca Nazionale di, gli 8Nitto Atphanno sfilato sul blue carpet, accolti da ali di folla entusiasta con palline da tennis pronte da autografare.Tra i più acclamati, il beniamino di casa, JanniK Sinner e il campione spagnolo,s Alcaraz ma l’affetto del pubblico ha abbracciato tutti i finalisti. Emozioni proseguite al «Meet The Champions» al Teatro Carignano, guidato da Alessandro Cattelan, in attesa della serata di gala con Mengoni, Blanco e Madame. (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse)