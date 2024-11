Samuele Bersani drammatico annuncio alla vigilia del tour | Non è semplice dirvi cosa mi succede

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

“Qualche ho da, insieme a un abbraccio”. Comincia così il post sui social che non ti aspetti, che spiazza i fan. E’ di, attesissimo con la prima data del suo, quella di sabato a Milano. Debutto rimandato.“Non èscrivere quello che sto per, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi”, rivela il raffinato cantautore.“Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”, afferma gelando i numerosi sostenitori che già avevano reso sold out alcune date. “Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce”, spiega.