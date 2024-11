Robbie Williams, la colonna sonora ufficiale di ‘Better Man’ dal 27 dicembre

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Ladel film biografico Better Man, dedicato alla vita di, sarà disponibile in digitale dal 27e successivamente in versione fisica. Il film uscirà, invece, nelle sale cinematografiche il 1° gennaio 2025.L’album è già disponibile in pre-order sull’official store a questo indirizzo. Chi effettuerà il pre-order entro le 18:00 di martedì 12 novembre potrà avere accesso anticipato al prossimo tour dinel Regno Unito e in Europa.La speciale soundtrack anticipa l’uscita del film biografico Better Man, diretto da Michael Gracey (The Greatest Showman), che racconta la vita diin modo originale e inedito. In un tocco insolito e creativo,sarà rappresentato nel film come una scimmia in CGI, un’idea nata dalle stesse parole dell’artista, che spesso si riferisce a sé stesso come tale.