Quotidiano.net - Ritrovato corpo di un bimbo di 5 anni disperso a Valencia

Ilsenza vita di un bambino di 5nelle alluvioni che lo scorso 29 ottobre hanno messo in ginocchio la provincia diè statodalla guardia civile in una scarpata nei pressi del municipio di Chiva, fra i più colpiti dalla catastrofe. Secondo la guardia civile, ilsenza vita è stato recuperato ieri, grazie all'impiego dei cani molecolari, nella scarpata nota come il Barranco di Palos, dov'era stato trascinato dalla piena di fango. Il cadavere è stato trasferito alla morgue della Città della Giustizia di, per essere sottoposto ad autopsia e al test del Dna per l'identificazione.