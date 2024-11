Gaeta.it - Nonno Nanni sostiene la salute: dona un ecografo alla Neurochirurgia dell’Ospedale Ca’ Foncello

Facebook WhatsAppTwitter La celebrazione della responsabilità sociale dimostrata da aziende locali è fondamentale per il benessere delle comunità., storica azienda veneta attiva dal 1947 nel settore caseario, ha recentemente confermato il proprio impegno nei confronti dellapubblica, effettuando una generosazione al reparto diCa’di Treviso. Questa iniziativa ha reso possibile l’acquisto di un nuovo, strumento innovativo che migliorerà le procedure diagnostiche durante gli interventi chirurgici, garantendo così trattamenti più efficaci e tempestivi per i pazienti.Lazione: un gesto concreto per la comunitàLazione diè stata effettuata attraverso l’Associazione VITaC – Vivere insieme il Tumore al Cervello – e rappresenta un ulteriore, significativo passo nel sostegno alle strutture sanitarie locali.