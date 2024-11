Non scese nemmeno dall’ambulanza | dottoressa di Padova indagata per la morte della 14enne investita in bici mentre andava a scuola

Leggi l'articolo completo su Open.online

Anna Maria Lamanna, unadi 62 anni, è statadalla procura diper rifiuto di atti d’ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione in omicidio colposo. Il caso si riferisce alladi Eleonora Chinello, una ragazza di 14 annida un’autoera incletta. Sul posto si precipitò un’ambulanza. Ma Lamanna, scrivono i giornali locali, non è neppure scesa dal veicolo, limitandosi a dire alle due infermiere «fate voi». Le due sanitarie hanno fatto rapporto ed è lì che è scattata l’inchiestaprocura di.La sospensione con effetto immediatoOltre a prestare servizio in alcune strutture privateprovincia di Belluno, Lamanna – che ha una specializzazione in nefrologia – è stata ingaggiata dalla società tra professionisti Cmp di Granarolo, in provincia di Bologna, che dà copertura al pronto soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco.