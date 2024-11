Spazionapoli.it - Napoli, troppi pochi gol: Conte pensa ad una rivoluzione con l’Inter

Ilsegna molto meno rispetto alle prime 7 squadre del campionato e questo dato allarma, pronto ad unaconTra le prime 7 squadre del campionato, solamente il Milan ha segnato meno gol del, ma i rossoneri hanno giocato una partita in meno. La squadra diha realizzato 18 gol, la Juve uno in più, mentre le altre concorrenti al titolo hanno numeri molto più positivi. La Fiorentina conta 22 reti, la Lazio 24,25 e l’Atalanta 29. Una distanza eccessiva, soprattutto se si tiene in considerazione che persino il Verona ne ha segnati 16.L’attacco delsi è inceppato. Nelle prime 4 giornate, gli azzurri avevano realizzato 9 reti, le stesse messe a referto nelle successive 7. La parentesi Coppa Italia conta il giusto, dato il valore dell’avversario.