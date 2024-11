Iltempo.it - “Molte affinità”. Giannini dà della furba a Meloni sull'elezione di Trump: che arma ha usato

Massimoesalta le doti in politica estera di Giorgia, anche se con un pizzico di sarcasmo. Fine stratega durante le elezionicommissione di Ursula Von der Leyen, altrettanto abile con gli alleati europei e italiani e ora a farsi trovare preparata alla fine del caos elettorale americano. Interrogato da Lilli Gruber'argomento nel suo Otto e Mezzo su La 7, l'ex direttore de La Stampa ha fatto un'analisie doti politiche del presidente del Consiglio ee sue mosse all'indomaniridi Donald. “Penso chesia stata, come sempre, in politica estera molto abile a giocare su più tavoli – esordisce– l'ha già fatto in Europa, quando si è trattato di arrivare alle elezionicommissione di Von der Leyen, un po' con i sovranisti, adesso vediamo come ne esce con Raffaele Fitto”.