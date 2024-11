Linkiesta.it - Mangiare bene a Monza in cinque indirizzi

«Munscia munscetta, piscinina e maledetta, ta sareet semper governada da fioeu». A maledire, piccolina e maledetta, per sempre governata da ragazzini, non è stato un visitatore qualunque, ma sant’Ambrogio in persona. Si racconta che con queste parole il Santo si sarebbe allontanato dalla città, inveendo contro i Monzesi che non volevano accettare il nuovo carnevale di rito ambrosiano ottenuto dall’arcivescovo per la sua Milano.E ancora oggimantiene lo status di enclave di rito romano nella diocesi ambrosiana. E ancora ogginutre fieramente il suo complesso di inferiorità-superiorità nei confronti dell’ingombrante vicina di casa. Anche quando si parla di cibo. A partire dai piatti della tradizione, che qui si vestono di una personalità tutta loro: per esempio il risotto non è giallo come quello di Milano, ma bianco, se proprio rosato perché sfumato con il vino rosso, e insaporito con la luganega, la dolce salsiccia monzese.