Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 134 punti

Torna la tensione sui titoli di Stato con lotra Btp etedeschi a 10 anni che sifino a 134. Salgono i rendimenti, quello italiano è al 3,88% e quello tedesco al 2,48 per cento. Una reazione attesa dopo la crisi di governo in Germania e l'uscita del ministro delle Finanze Christian Lindner, con il rendimento tedesco a 10 anni che superato il tasso swap equivalente (è al 2,43%) per la prima volta nella storia. "La strada verso un maggiore indebitamento diventerà molto probabilmente più facile senza il ministro delle Finanze Lindner" commenta un'analista di Commerzbank.