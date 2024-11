L’Inter batte l’Arsenal e fa un passo verso gli ottavi E ora il calendario è favorevole

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il supercomputer di Opta ha eseguito 50.000 simulazioni delle partite della fase campionato di Champions League, calcolando così la probabilità di chiudere tra le prime otto con un tot numero di punti. Nel 98% delle simulazioni, sono stati sufficienti 16 punti per staccare il pass diretto per glidi finale. Una buona notizia perche di punti a quattro partite dalla fine ne ha già dieci. La vittoria controper 1-0 di fatto è un successo che vale doppio, sia per la classifica, ma anche per l’autostima e i clean sheet. Sono quattro quelli consecutivi collezionati in questa Champions League enon era mai riuscita a tenere inviolata la porta in così tante partite consecutive del massimo torneo per club. In questa stagione ci è riuscita contro le due regine della scorsa Premier League, Manchester City e Arsenal, oltre che con Young Boys e Stella Rossa.