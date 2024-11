Panorama.it - Le relazioni segrete: Trump, Putin, Musk e il gioco nascosto del potere

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

In un complessodi messaggi segreti e dichiarazioni ufficiali, l’elezione di Donaldalla presidenza degli Stati Uniti per il 2024 ha suscitato un riserbo quanto mai eloquente in Russia. La testata russa Verstka ha rivelato chesi sarebbe congratulato privatamente con, mentre, in pubblico, il Cremlino rimane ufficialmente distaccato. Il portavoce Dmitrij Peskov ha sottolineato che letra i due Paesi «sono ai minimi storici», definendo gli USA come «paese ostile», un avversario più che un alleato. Ma dietro queste dichiarazioni si cela un sottotono che fa pensare a una sorta didiplomatico.Sebbene i comunicati ufficiali continuino a riflettere una gelida neutralità, alcuni esponenti di spicco del governo russo, sempre secondo Verstka, come il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov e il presidente della banca di Stato Sberbank, Herman Gref, si sarebbero già congratulati conattraverso canali informali.