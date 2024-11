Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona guarda già al mercato di gennaio: "Rosa da sistemare, ci mancano 4 punti"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Il direttore generale davvero non ci sta a perdere ancora una partita così. Per un episodio, per un dettaglio, nonostante la prestazione. E’ successo anche a San Benedetto: adesso la squadra non deve perdere le sue certezze, deve fare risultato a partire dalla partita con l’Aquila, ritrovare il suo pubblico e sfruttarne la spinta. E poi da dicembre in poi i ritocchi necessari alla. Francesco Ancarani, che partita ha visto a San Benedetto? "Dico la verità, alla fine ero molto nervoso. Loro hanno giocato sulle individualità, noi abbiamo fatto la nostra partita cercando di giocare, e abbiamo disputato una buona prova, con tre occasioni da gol che, purtroppo, non abbiamo sfruttato. Non è successo come a Termoli o a Teramo, quella di domenica scorsa è stata una partita giocata alla pari.