Gaeta.it - Italia, il fumo tra i giovani: l’allerta degli esperti e la proposta di aumentare il prezzo delle sigarette

Facebook WhatsAppTwitter Un fenomeno preoccupante emerge dalle ultime statistiche: in, ilcolpisce il 22%adolescenti sotto i 17 anni, e tra questi, il 11% consuma oltre mezzo pacchetto dial giorno. Questi dati richiamano l’attenzione sulla necessità di intervenire per proteggere ida un’abitudine nociva che può perdurare nel tempo. Per affrontare questa emergenza, è stata lanciata la campagna #SOStenereSSN, promossa dall’Associazionena di Oncologia Medica e dalla Fondazione Aiom, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Servizio Sanitario Nazionale. Lacentrale consiste nell’di 5 euro ildi ogni pacchetto di, per rendere meno accessibile ile per finanziare interventi sanitari. Questa iniziativa è diventata fulcro di discussione in un convegno che si tiene a Roma, in concomitanza con l’apertura del XXVI Congresso Nazionale di Aiom.