Inter-news.it - Inter-Arsenal 1-0, pagelle: Pavard-de Vrij-Bisseck eroici! I migliori

L’vince contro l’con il risultato di 1-0. La difesa fa una partita perfetta, Yannè il migliore in campo e lo accompagna Benjamin. Ledella notta eroica di Champions League. YANN SOMMER 6- – La sua parata su Havertz non è scontata, anzi rimane decisiva per la vittoria. Il “-” riguarda le uscite sui calci d’angolo: troppo in difficoltà contro gli attaccanti alti dell’– DIFESABENJAMIN7.5 – Fa unvento di testa in mischia che vale quasi quanto un gol. Partita fantastica del francese, che spiega in campo il motivo per cui è un giocatore superiore.STEFAN DE7 – Granitico, attento e sempre presente sugli infiniti cross dei Gunners. Cancellata la brutta figura con la Juventus, è un lontano ricordo.YANN8 – Ma il salvataggio in scivolata su Havertz nel secondo tempo? Toglie un gol già fatto all’ed è il migliore in campo della partita.